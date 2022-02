Il sindaco Zuccarini positivo al Covid: ricoverato al “San Giovanni Battista”

Anche il primo cittadino di Foligno, Stefano Zuccarini, alle prese con il Covid-19. L’infezione, stando a quanto si apprende dalle colonne de La Nazione, ha pure imposto il ricovero del sindaco all’ospedale “San Giovanni Battista”. Nel quale, come riportato dal collega Michele Nucci, Zuccarini ha fatto ingresso con problemi respiratori nella serata di martedì. In un primo momento - sempre da quanto si apprende da La Nazione - sembra che abbia avuto il supporto non invasivo del casco per poter respirare regolarmente, ma poi, almeno fino a ieri sera, pare fosse sottoposto a terapia di ossigeno ad “alti flussi”. E mentre i sanitari monitorano con attenzione lo stato di salute del numero uno di palazzo Orfini Podestà, le sue condizioni sembrerebbero dunque leggermente migliorate rispetto al momento del ricovero nel nosocomio cittadino. Ricovero confermato, attraverso la redazione della Tgr dell’Umbria, anche dal suo vice, Riccardo Meloni, che, nell’edizione pomeridiana di giovedì, ha spiegato come le sue condizioni non destino preoccupazione. Stando a Meloni, il sindaco Zuccarini si mantiene in costante contatto con l’amministrazione comunale e l’attività istituzionale dell’Ente di piazza della Repubblica procede regolarmente.