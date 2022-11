Soggiorna in agriturismo per quattro notti e va via senza pagare

Soggiorna in un agriturismo per quattro notti, ma va via senza pagare. L’episodio è avvenuto in un noto agriturismo tra Foligno e Cannara e risale allo scorso mese di ottobre, quando - come detto - una donna, dopo aver trascorso alcuni giorni nella struttura, l’aveva lasciata senza saldare il conto che si aggirava intorno ai 250 euro. La titolare dell’agriturismo si è così rivolta ai carabinieri della stazione di Cannara, denunciando quando accaduto. Avviate, quindi, le indagini da parte dei militari, grazie alle quali la donna è stata identificata. A finire nei guai una 60enne originaria del Foggiano, che è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Spoleto per l’ipotesi di reato di insolvenza fraudolenta. Reato previsto dall’articolo 641 del codice penale e punito con la reclusione fino a due anni e con una multa che può arrivare a 516 euro.