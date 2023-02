Sono 1.460 gli umbri alle prese con il Covid. Tredici i ricoveri in meno

Sono 1.460 gli umbri attualmente alle prese con il Covid-19. Scende ancora, dunque, il numero delle infezioni nel Cuore verde d’Italia. Il bollettino regionale di giovedì 2 febbraio ne segnala, infatti, 59 in meno. Novantatré i nuovi casi di contagio a fronte di 1.059 test analizzati, di cui 993 antigenici e 66 molecolari. Numeri che portano il tasso di positività nuovamente sotto la soglia del 10%, attestandosi di fatto all’8,78%. Di guariti se ne contano 151. Guardando al fronte ospedaliero, nell’ultima giornata si è assistito ad un netto calo di pazienti contagiati dal virus. Se, infatti, sale da tre a quattro il dato in area critica, scende invece in area medica con 62 posti letto occupati rispetto ai 64 delle 24 ore precedenti, ma soprattutto negli altri reparti ospedalieri. In questo caso si è passati da 65 a 53 pazienti, ossia dodici in meno. Segnalato, poi, un nuovo decesso sul territorio regionale, che porta il numero totale delle vittime a 2.415. Tre infine gli ospiti delle Rsa contagiati dal virus, uno in più del report di mercoledì.