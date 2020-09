Spello, il Comune pronto ad investire sulla sicurezza con telecamere e nuova illuminazione

A Spello, è stato rinnovato il protocollo d’intesa per il controllo di vicinato tra Prefettura di Perugia e Comune. A sottoscrivere il documento, nella giornata di giovedì, il prefetto Armando Gradone ed il sindaco Moreno Landrini. Finalità dell’atto, quella di confermare la sinergia avviata due anni fa che ha portato alla costituzione di un sistema di sicurezza partecipata, grazie alla collaborazione tra cittadini, polizia municipale e forze dell’ordine.

Nel dettaglio, il protocollo favorisce l’incremento del senso civico, affiancando agli interventi di competenza esclusiva delle forze dell’ordine le iniziative dei cittadini. Gli stessi che, forti di una profonda conoscenza di quartieri e frazioni, giocano un ruolo importante nel contrasto alla criminalità sul territorio comunale. Ad oggi, lo ricordiamo, l’attività di coinvolgimento dei cittadini conta sulla presenza di gruppi “controllo del vicinato” a Limiti e San Felice, Acquatino, Chiona e Prato, Capitan Loreto sud, via Fontanello e Porta Prato. Queste le zone su cui i gruppi si spendono per garantire la sicurezza, le stesse in cui è installata un’apposita cartellonistica con tanto di logo ufficiale nazionale.

Il progetto, fortemente voluto dal Comune di Spello, è portato avanti dalla polizia municipale, con la costante collaborazione delle forze dell’ordine, che supporta i gruppi di controllo in ogni aspetto relativo all’attività svolta. Un lavoro di squadra rispetto al quale il sindaco Landrini ha speso parole di soddisfazione. La stessa con cui ha accolto il rinnovo dell’intesa, sottolineando come il forte coinvolgimento di cittadini, associazioni e militari sia fondamentale per attuare, in tempi brevi, un importante progetto teso ad aumentare la sicurezza nel territorio, dando risalto al valore sociale della comunità. Intanto, l’amministrazione ha fatto sapere di voler continuare ad investire sulla sicurezza attraverso l’implementazione del controllo del territorio e della sicurezza stradale, di sistemi di videosorveglianza e di illuminazione pubblica.

Insieme a Spello, ricordiamo infine, sono stati rinnovati anche i protocolli di Trevi, Castel Ritaldi e Deruta.