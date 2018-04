Spoleto, continuava a spacciare nonostante i domiciliari: ora per lui c'è il carcere

Neanche gli arresti domiciliari gli hanno impedito di portare avanti la sua attività di pusher. In casa, infatti, nascondeva ben 90 grammi di hashish. È quello che hanno scoperto i carabinieri del Nucleo operativo di Spoleto, nell'abitazione dell'uomo, un 37enne marocchino residente nella città Ducale, una volta entrati per eseguire un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne aveva disposto la custodia in carcere. Lo spacciatore, infatti, con già numerosi precedenti penali, era stato sorpreso qualche giorno prima fuori dalla propria abitazione e di conseguenza era stato tratto in arresto con l'accusa di evasione. Ma proprio mentre stavano eseguendo l'ordinanza di carcerazione, arrivata in seguito alle ripetute inottemperanze dell'uomo, i militari hanno rinvenuto, nonostante fosse ben nascosta, una confezione di droga del peso complessivo di oltre 90 grammi. Immediatamente tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il marocchino è stato portato in carcere, con conseguente convalida dell'arresto da parte del giudice. Un risultato della capillare azione di controllo e di guerra ai fenomeni di delinquenza, condotti dall'Arma dei carabinieri di Spoleto.