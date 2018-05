Spoleto, dal Comune quasi 50mila euro per gli eventi e le manifestazioni del 2017

Sono 22, delle 47 che hanno partecipato al bando, le associazioni spoletine che hanno usufruito dei contributi assegnati dal Comune per l’organizzazione di eventi e manifestazioni nel corso del 2017. E’ quanto emerso dalle graduatorie definitive pubblicate dall’amministrazione comunale che ha così reso noti nomi e numeri dei beneficiari. Di quasi 50mila euro il tesoretto stanziato, 46.750 per la precisione. Quarantasette, invece, le associazioni che hanno fatto richiesta, di cui otto escluse perchè non in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Ad usufruire, come detto, solo 22 associazioni, organizzatrici di eventi che si sono svolti nella città ducale tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2017. I contributi, assegnati a sostegno delle attività svolte sul territorio comunale, sono stati sono stati suddivisi per aree di intervento. Ecco allora che alle attività socio aggregative, di impegno civile e umanitario e di prevenzione del disagio sociale il contributo maggiore è andato all’associazione Il sorriso di Teo con 5mila euro, seguito dall’associazione Opera Segno dell'Alta Marroggia con 3.441 euro e dall’Associazione Opera assistenza malati impediti con 389 euro. Ammonta, invece, a poco più di 8mila euro il tesoretto per le politiche giovanili, con 5mila euro concessi alla cooperativa sociale “Il Cerchio”, duemila alla Pro Loco “Amici Di Eggi”, mille all’associazione culturale “Do It” e 362 euro all’Associazione Ex Convittori Ex Convittrici Spoleto e Pescara Onlus. Tra le attività culturali e celebrative ad esser state premiate quelle promosse da Spoleto Studi d’Arte per 5mila euro, dall’associazione culturale giovanile Bisse per quasi 3mila euro e da Ofarch per 2.500 euro, dagli Amici di Spoleto Onlus per mille euro e poi, in chiusura, dal centro culturale “Città nuova” per 769 euro e “Astra Onlus” per 403 euro. Passando alle attività sportive, ricreative e tempo libero, 5mila euro sono andati all’aad Spoleto Calcio, 2.500 euro al Circolo tennis Spoleto, 1.600 euro al Volley Spoleto, 1.250 euro all’Mtb Club Spoleto, 685 all’Atletica Spoleto e 475 euro alla Compagnia Arcieri dei Due Mondi. Poco più di 2mila euro per le attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente promosse da Evidanse, mentre 1.402 euro per la promozione della conoscenza dell'identità e della memoria locale attraverso l’associazione nazionale delle Università della terza età. A chiudere il cerchio le attività educative e scolastiche con 350 euro concesse all’associazione Cristian Panetto.