Ss3 Flaminia, incidente a San Giovanni Profiamma

Incidente, nella mattinata di domenica 14 gennaio, lungo la Ss3 Flaminia. L'impatto, avvenuto all'altezza della frazione folignate di San Giovanni Profiamma, avrebbe interessato almeno due auto. Il sinistro – raccontano alcuni automobilisti rimasti bloccati nel traffico – è avvenuto all'altezza dello svincolo per Colle-La Valle. Una zona nell'occhio del ciclone già da diversi anni, con gli abitanti del posto che da tempo chiedono maggiore sicurezza e migliori soluzioni per la viabilità. Rispetto a quanto si apprende al momento, l'impatto avrebbe portato addirittura al ribaltamento di un mezzo. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco con diversi mezzi e due ambulanze per assistere le persone rimaste coinvolte nello scontro. Le operazioni di soccorso hanno bloccato l'arteria, creando lunghe code.