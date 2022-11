Ss77, auto in mezzo la carreggiata: interviene la polizia

Fora un pneumatico lungo la carreggiata e va in panico. È quanto accaduto nella serata di giovedì lungo la Ss77, in direzione Civitanova Marche, ad un automobilista. L'auto si è fermata all'interno della galleria “Cupigliolo” con l'uomo che, preoccupato per la sua incolumità e la sicurezza degli automobilisti in transito, ha subito contattato la sala operativa della Questura di Perugia. Sul posto è arrivata una pattuglia del commissariato di Foligno. Gli agenti, dopo aver individuato l’auto, hanno fatto rallentare il traffico provvedendo alla gestione della viabilità. Una volta tranquillizzato l’automobilista, visibilmente preoccupato, i poliziotti lo hanno aiutato a sostituire il pneumatico forato. Concluse le operazioni, la viabilità è stata subito ripristinata senza particolari disagi per il traffico. Al termine della disavventura, il conducente ha ringraziato i due agenti della polizia per la tempestività e la grande professionalità dimostrata.