Ss77, incidente in galleria. Strada chiusa a Colfiorito

Incidente nel pomeriggio di sabato lungo la Ss77. L'impatto, all'interno della galleria Sostino, avrebbe coinvolto una jeep e un camper. Strada chiusa in direzione Foligno, con le auto provenienti da Civitanova Marche costrette ad uscire obbligatoriamente a Colfiorito. E proprio da Colfiorito non è possibile imboccare la strada in direzione Foligno, con il personale Anas che sta effettuando le operazioni di sgombero della carreggiata. Ad essere coinvolte sarebbero tre persone, che secondo le prime informazioni, sarebbero state portate al pronto soccorso dell'ospedale di Foligno.