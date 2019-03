Ss77, incidente nella galleria di Pale. Ferrovia, albero blocca la linea Spello-Assisi

Sono ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente che lunedì mattina ha interessato un furgone ed un camion. Il tamponamento è avvenuto lungo la nuova Ss77 in direzione Civitanova Marche, all'interno della galleria di Pale. Il conducente del furgone, che ha tamponato il camion, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Foligno. Successivamente l'uomo è stato portato in codice rosso al “Santa Maria della Misericordia” di Perugia. L'imbocco folignate della Ss77 è rimasto chiuso per diverso tempo, per poi essere riaperto intorno alle 13, una volta terminate le operazioni di sgombero della carreggiata. A proposito di incidenti stradali, nella serata di domenica lungo il vecchio tratto della Flaminia all'altezza di Trevi, uno scontro tra due vetture ha causato il ferimento di due persone, trasportate dal 118 al “San Giovanni Battista” di Foligno. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. FERROVIA - Lunedì mattina disagi anche lungo la linea ferroviaria Orte-Terontola. Dalle 13.30 il traffico è rimasto sospeso tra Spello ed Assisi per un albero caduto lungo i binari. Nessun treno è rimasto fermo sulla linea e successivamente all'arrivo dei tecnici la circolazione è ripresa regolarmente intorno alle 14.10. La caduta e successiva rimozione dell'albero hanno portato a rallentamenti fino a 40 minuti per cinque treni regionali.