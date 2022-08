“Stazioni sicure”, controlli anche a Foligno e opuscoli informativi per i viaggiatori

Non superare la linea gialla, non salire o scendere dal treno al di fuori dal marciapiede e ascoltare i messaggi diffusi dagli altoparlanti. Sono alcuni dei consigli contenuti nell’opuscolo informativo che gli uomini della polizia ferroviaria del Compartimento per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo hanno distribuito nella giornata di venerdì 5 agosto anche nella stazione di Foligno. Destinatari i viaggiatori in transito nello scalo folignate, che si sono visti consegnare dagli agenti un vero e proprio vademecum per viaggiare in sicurezza. L’iniziativa si è inserita nella consueta attività di controllo e monitoraggio delle stazioni ferroviarie e dei convogli da parte degli uomini della Polfer. Complessivamente, il bilancio dell’operazione denominata “Stazioni sicure” è stato, nella sola giornata di venerdì di 593 persone controllate, 167 bagagli ispezionati, 35 stazioni interessate e due persone denunciate. Ottantatré, invece, gli agenti impegnati tra tutte e tre le regioni di competenza territoriale. Nelle stazioni di Ancona centrale, Pescara e Perugia la Polfer si è avvalsa anche della collaborazione di unità cinofile. Gli agenti durante l'attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e metal detector per l'ispezione dei bagagli sospetti.