Sul treno senza biglietto e mascherina: multa per un ventenne

Una sanzione amministrativa di 400 euro. È quella comminata ad un 20enne di origini nigeriane, beccato a bordo di un treno senza biglietto né mascherina. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla polfer di Foligno per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per interruzione di pubblico servizio. Dopo esser stato beccato senza titolo di viaggio e mascherina dal capotreno, infatti, il 20enne si è rifiutato di collaborare, impedendo al convoglio di ripartire. Per lui, come detto, è così scattata anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme anti Covid.

L’operazione rientra nelle attività del Compartimento della polfer per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo. Attività che nella settimana appena trascorsa si è concretizzata nell’identificazione di 1.709 persone e nella denuncia a piede libero di 9 soggetti. Ed ancora in 242 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 61 treni scortati, 12 pattuglie automontate ed un minore rintracciato.