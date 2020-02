Superenalotto, a Spello centrato un “5”

Spello baciata dalla fortuna. Nella serata di sabato nella Splendidissima Colonia Julia è stato centrato un “5” al Superenalotto. Il fortunato o la fortunata hanno giocato la schedina vincente all'interno della tabaccheria Brozzi di piazza Kennedy. Quella fatta registrare a Spello è la prima “importante” vicinta in Umbria del 2020. Oltre a Spello, sabato sera sono stati centrati altri due “5” in Italia, ovvero ad Empoli e ad Orio al Serio. Intanto il jackpot del Superenalotto ha raggiunto i 16,8 milioni di euro. L'ultimo “6” è stato centrato il 28 gennaio scorso ed ha portato a La Spezia 67 milioni di euro. L'ultimo “6” in Umbria risale al 2011, quando a Gubbio arrivarono 65 milioni di euro.