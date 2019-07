Taglio ai trasporti, Foligno salva altre tratte. Meloni: "Attenzione alla montagna"

Dopo aver annunciato poco più di dieci giorni fa uno stanziamento di 7mila euro per salvare il trasporto pubblico locale nella tratta che collega Foligno centro con Annifo e Colfiorito, il sindaco Zuccarini e i suoi alzano il tiro e salvano tutta la montagna. Nell’ultima seduta, infatti, la nuova giunta ha accolto la proposta presentata dal vicesindaco ed assessore con delega ai trasporti, Riccardo Meloni, quella cioè che vuole l’ampliamento del servizio di trasporto pubblico previsto per la montagna anche alle frazioni di Rasiglia e Verchiano. “La corsa giornaliera da e per la montagna - ha spiegato a questo proposito l’assessore Meloni - non solo è stata salvata dai tagli imposti dalla Regione, ma dal prossimo lunedì e fino al 10 settembre prossimo attraverserà e fermerà anche a Rasiglia e Verchiano”. Il tutto grazie ad un’integrazione di 2mila euro circa rispetto al primo stanziamento dell’amministrazione Zuccarini, quello cioè da 7mila euro con cui si era provveduto a mettere il servizio di trasporto pubblico della montagna al riparo dalle disposizioni contenute nel progetto di rimodulazione e ristrutturazione elaborato dall’Ente di palazzo Donini. Progetto che, nero su bianco, prevedeva una riduzione di 23mila chilometri tra percorsi urbani ed extraurbani del territorio folignate. Le conseguenze? La perdita di tratte che lo stesso sindaco Zuccarini aveva apostrofato come “strategiche”: dalla navetta del centro storico, ai collegamenti con la prima periferia, passando per le linee per Sterpete e la pianura e - come detto - quasi tutta l’area della Valle del Menotre e della montagna. Zone che però, alla luce di quanto stabilito nelle ultime sedute di giunta, sono state “graziate”. A giocare un ruolo chiave l’assessore competente, ma non solo. Ad affiancarlo, alla ricerca di una quadra, anche il consigliere comunale in quota Forza Italia, Ivano Ceccucci. “Da parte nostra - ha commentato Riccardo Meloni - massima attenzione ai cittadini ed alla montagna. Questi - ha aggiunto - sono i primi atti di un assessorato che vuole operare al servizio della comunità e che riesce a farlo grazie al supporto ed all’impegno di consiglieri come Ivano Ceccucci e - ha concluso - al lavoro degli uffici competenti, quelli cioè dell’area lavori pubblici”.