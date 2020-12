Tour a Spello per Gianni Morandi nel giorno dell'Immacolata

Gianni Morandi sceglie l'Umbria per qualche ora di relax. Nel giorno dell'Immacolata, il cantante è giunto a Spello per un tour nella Spendidissima Colonia Julia, condito dall'assaggio di alcuni piatti e prodotti tipici del territorio. In compagnia dell'inseparabile moglie Anna, Morandi si è fatto scattare anche una foto a passeggio per le vie del borgo umbro. “Una passeggiata a Spello”, questo il testo del post che accompagna la foto umbra del musicista. Oltre ad un giro in città, Gianni Morandi è stato anche ospite del ristorante “La Cantina” di Spello, dove ha potuto degustare l'olio novello ed il tartufo, prodotti di eccellenza del territorio. Una visita salutata anche dalla Pro Loco di Spello: “Una bellissima sorpresa oggi a Spello, un turista davvero speciale. La cucina dei ristoranti spellani – scrivono dall'ente di promozione – si conferma ancora una volta ad alti livelli”. Morandi è solamente l'ultimo dei tanti vip che ultimamente hanno scelto Foligno e Spello per vivere qualche ora di spensieratezza. Negli scorsi mesi era toccato ad Ermal Meta, Francesco Totti, Antonello Venditti e Checco Zalone: anche loro avevano gironzolato in queste zone, scegliendo i ristoranti del posto per assaporare le prelibatezze umbre.