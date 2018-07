Tradito da un lieve malore, beccato 25enne ricercato in mezza Italia

Era ricercato in mezza Italia per droga, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, furto e varie inottemperanze a diversi fogli di via e a tradirlo è stato un lieve malore. Così un 25enne originario del Gambia è stato assicurati assicurato alla giustizia. L’uomo è stato colto da un malore mentre viaggiava a bordo di un treno lungo la tratta Roma-Foligno. Immediato l’intervento del capotreno, che ha subito allertato i soccorsi contattando gli agenti della Polfer di Foligno coordinati dal comandante Alessandro D’Antoni. Ed è stato immediatamente dopo l’intervento del 118, che gli agenti della polizia ferroviaria della città della Quintana, insospettiti dalle circostanze, hanno proceduto con l’identificazione dello straniero. Dagli accertamenti è così emerso che a carico del 25enne pendevano provvedimenti avviati dalle Procure di varie parti del territorio nazionale, riguardanti il rintraccio per notifica di diversi procedimenti penali avviati - come detto - per droga, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, furto e varie inottemperanze ad altrettanti fogli di via e reati commessi al di fuori del territorio umbro.