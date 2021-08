In treno senza biglietto: denunciata dalla polfer di Foligno

Due persone indagate, 2.354 persone controllate, 214 pattuglie impegnate in stazione, 35 servizi a bordo di 69 treni: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo. A Foligno la polfer ha denunciato a piede libero una cittadina nigeriana, responsabile di minaccia e violenza a pubblico ufficiale, nonché di interruzione di pubblico servizio. La 25enne, a bordo di un treno regionale priva di biglietto, alla richiesta del capotreno di scendere, si è rifiutata. Giunta la pattuglia della polfer, la donna ha continuato con il suo atteggiamento ostile, impedendo la ripartenza del convoglio per diversi minuti.