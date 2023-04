A Trevi controlli congiunti di polizia e agenti della locale

Con l’approssimarsi delle festività Pasquali si rafforzano ulteriormente i controlli sul territorio da parte della polizia. L’ultima attività di monitoraggio ha interessato, in particolare, il borgo di Trevi, dove si è svolta un’azione congiunta di polizia di Stato e polizia locale. Coordinato dal dirigente del Commissariato di Foligno, il vice questore aggiunto Adriano Felici, il monitoraggio ha visto il coinvolgimento degli equipaggi del Reparto Prevenzione crimine Umbria-Marche e del personale della polizia locale che opera nel comune umbro. Passate al setaccio le vie del centro storico e le zone residenziali periferiche. Monitorate anche le aree commerciali, luogo di ritrovo soprattutto dei giovanissimi. Cinque, nel dettaglio, i posti di blocco effettuati, che hanno portato all’identificazione di 91 persone, mentre sono stati 47 i veicoli fermati. Sottoposti a controllo, inoltre, sette esercizi commerciali, al fine di individuare eventuali pregiudicati ma anche per valutare il rispetto della normativa prevista dal Tulps per ciò che riguarda la somministrazione di alimenti e bevande e di slot machine. L’obiettivo dell’attività condotta nel territorio trevano resta sempre quello, definito dalla Questura di Perugia, di incrementare i livelli di sicurezza e prevenire il fenomeno dei furti e dei reati predatori in generale. La presenza degli equipaggi - fanno infine sapere dalla Questura diretta da Giuseppe Bellassai - è stata anche l’occasione per un contatto diretto con gli abitanti che hanno così potuto far presenti le loro esigenze e confrontarsi con le forze di polizia.