A Trevi si lavora per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi

Quasi 300mila euro per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi. Sono partite in questi giorni a Trevi le opere che permetteranno di migliorare l'utilizzo dell'energia elettrica del palazzetto dello sport “Gallinella”. I lavori sono stati finanziati con fondi Por-Fesr 2014-2022 “Asse IV Energia Sostenibile-Azione Chiave 4.2.1 della Regione Umbria”. Nello specifico, l'importo complessivo è di 278.908,05 euro. "Abbiamo avviato il primo dei tre progetti – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Dalila Stemperini - interamente finanziati con risorse europee. Grazie al contributo ottenuto siamo riusciti a programmare degli interventi che ci permetteranno di diminuire notevolmente il fabbisogno di energia primaria, che passa dai 821,10 kwh/mq l'anno del precedente impianto a 450,03 kwh/mq l'anno, con un risparmio prossimo al 50%. Un altro importante obiettivo raggiunto, che persegue una politica volta alla sostenibilità ed all'abbattimento dei costi di gestione delle strutture pubbliche”. I lavori interessano una parte dell’impianto termico ormai vetusto, prevedendo la sostituzione dei generatori di calore e di alcuni elementi di distribuzione. In particolare – spiegano dal Comune - si prevede la realizzazione di un sistema di generazione ibrido in sostituzione dell'attuale caldaia in acciaio monoblocco a gas metano, installando in parallelo una pompa di calore ed una caldaia a condensazione. La pompa di calore avrà la priorità mentre la caldaia a condensazione fungerà da integrazione durante i periodi di massimo carico. Completa l’intervento la sostituzione dell’attuale Unità di trattamento aria con una nuova unità con recupero di calore ed i relativi diffusori.