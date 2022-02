Ubriaco perde i sensi lungo il Topino: a soccorrerlo la polizia

A far scattare l’allarme è stata, nel pomeriggio di lunedì 21 febbraio, la telefonata arrivata alla sala operativa del commissariato di Foligno, in cui si segnalava la presenza di una persona colta da un malore lungo le sponde del Topino. Immediato l’intervento degli agenti coordinati dal vice questore Adriano Felici che, giunti sul posto, dopo aver costeggiato l’argine del fiume, hanno individuato un uomo, di origini sudamericane, riverso a terra. Ai poliziotti è bastato poco per capire come lo straniero avesse perso i sensi a causa dell’eccessivo consumo di bevande alcoliche. Gli agenti hanno quindi allertato il 118 e nel frattempo hanno cercato di interagire con l’uomo, invitandolo a fornire le proprie generalità e il numero di telefono di un familiare, ma con scarsi risultati. Ancora in preda ai fumi dell’alcol e tutt’altro che collaborativo, si è convinto a fornire i propri documenti e il contatto di un parente solo dopo diversi tentativi. Gli agenti hanno così rintracciato la sorella dell’uomo. Vani, invece, i tentativi di portarlo in ospedale. Lo straniero ha, infatti, atteso l’arrivo della sorella che ha ringraziato le forze dell’ordine per la vicinanza, ed è tornato a casa.