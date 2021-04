In Umbria 172 nuovi casi Covid e 7 decessi. Calano i ricoveri: 19 in meno in 24 ore

Tra mercoledì 7 e giovedì 8 aprile l’Umbria ha fatto registrare altri 172 nuovi casi di positività al Coronavirus. Contagi che sono stati riscontrati su 3.479 tamponi molecolari processati (il dato complessivo è di 806.114), restituendo quindi un tasso di positività in leggero rialzo rispetto a quello del giorno precedente. In 24 ore si è infatti passati da 3,52 a 4,94 per cento.

Perugia fa i conti con 27 casi Covid in più, 22 quelli individuati a Terni. Per Foligno, invece, altri 10 cittadini sono risultati positivi al virus tra mercoledì e giovedì. In totale, in tutta la città, se ne contano attualmente 278, di cui 237 in isolamento e 41 ricoverati. Sono 8 i folignati in terapia intensiva, 17 quelli guariti. Sempre nella Valle Umbra Sud riscontrati quattro casi in più a Spoleto, 3 a Montefalco e Trevi, due a Cannara e uno a Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi. In tutta Umbria diminuisce il dato degli attualmente positivi: 125 in meno in 24 ore per un totale di 4.334. Mentre di guariti in più se ne contano 290 (in tutto 46.336). I contagi da inizio pandemia risultano, invece, 51.956.

Per quanto riguarda i decessi, sono 7 in più per un totale di 1.286. Le nuove vittime sono state individuate tra Assisi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Foligno, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Orvieto e Perugia (rispetto al report precedente risulta un decesso in meno a Gubbio). In netto calo i ricoveri: attualmente sono 338, ossia 19 in meno del giorno prima. Di questi, 87 all’ospedale di Perugia, 64 a Terni, 48 a Spoleto, 43 a Pantalla, 42 a Città di Castello, 28 a Foligno, 19 a Branca e 7 all’ospedale da campo dell’Esercito allestito fuori dal Santa Maria della Misericordia. In terapia intensiva risultano due pazienti in più. Il dato aggiornato alla mattinata di giovedì 8 aprile è di 44 pazienti, di cui 20 a Perugia, 10 a Terni, 6 a Spoleto, 5 a Città di Castello e 3 a Foligno.

Attualmente sono sottoposte ad isolamento, su tutto il territorio regionale, 5.552 persone. Di fatto nove in meno dell’ultimo bollettino. Sul fronte degli antigenici, infine, ne risultano somministrati 4.923 nelle 24 ore (in tutto 219.810).