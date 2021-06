In Umbria 39 comuni “Covid free” e il tasso di positività scende allo 0,5%

Sono 39 i comuni umbri “Covid free” alla data di lunedì 21 giugno. Tanti ne risultano, infatti, dalla dashboard della Regione Umbria che riporta anche un tasso di positività sceso allo 0,5 per cento con soli quattro contagi su 741 tamponi molecolari processati (in tutto 958.371). Tre i casi Covid in più a Terni, uno ad Arrone ed un altro a Città di Castello, mentre rispetto al bollettino precedente ne risulta uno in meno a Todi. Nessun nuovo positivo in più, dunque, per Perugia, Foligno e per i comuni della Valle Umbra Sud. Nella città della Quintana, però, non risultano neppure guariti. Resta quindi di 56 il numero dei casi Covid attuali con 50 folignati in isolamento e 6 ricoverati. In tutto il territorio regionale si contano invece, complessivamente, 883 contagi, ossia 7 in meno dell’ultimo report. I guariti in più sono stati 11 per un totale di 54.474, mentre i positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati 56.775. Invariato il dato relativo ai decessi, sempre 1.418, ai ricoveri ordinari che continuano ad essere 30 e alle terapie intensive con quattro pazienti Covid. Risale, invece, il numero delle persone sottoposte ad isolamento: tra domenica 20 e lunedì 21 giugno 15 in più per un totale di 624. Gli antigenici effettuati nelle stesse 24 ore sono stati 576 per un totale di 468.125. Infine per quanto riguarda i vaccini, raggiunto il 91,5 per cento delle dosi con 662.624 vaccini inoculati sui 723.803 messi a disposizione dell’Umbria. Nell’ultima giornata le somministrazioni sono state 6.250.