In Umbria 660 contagi in più e altri dieci decessi

Sono 660 i contagi registrati in Umbria tra le giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre a fronte di 4.085 tamponi processati. Di fatto, ventotto in meno del precedente report, ma ad emergere è un tasso di positività leggermente in rialzo: dal 14,23 per cento del report precedente si è passati al 16,15 per cento.

Attualmente, dunque, su tutto il territorio regionale si contano 9.085 positivi, mentre i casi complessivi ammontano a 14.939. Di guariti se ne contano 220 in più in 24 ore per un totale di 4.946. Nello stesso arco temporale, però, l’Umbria fa i conti anche con altri dieci decessi: tre a Terni ed uno a Cascia, Giano dell’Umbria, Foligno, Orvieto, Perugia, Spoleto, e Torgiano. Le vittime toccano così quota 188 da inizio pandemia.

Dodici i nuovi ricoveri, con le ospedalizzazioni che arrivano complessivamente ad essere 415. Quattro i pazienti in più in terapia intensiva. In totale, dunque, sono 62 le persone positive al Covid per le quali si è reso necessario il ricovero in rianimazione. Sottoposti ad isolamento, invece, altri 485 soggetti per un totale di 10.656, mentre i tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza hanno raggiunto la cifra di 329.812.

Analizzando il quadro dei nuovi positivi, sono 121 quelli individuati a Perugia, mentre a Terni se ne contano 105. In rialzo Foligno con altri 63 contagi. Attualmente, quindi, la terza città dell’Umbria fa registrare 451 persone positive. Di queste, 431 in isolamento e 20 ricoverate, di cui 4 in terapia intensiva. Tra i Comuni umbri interessati dalla nuova ondata anche Spoleto con 31 casi, Trevi con 13, Bevagna e Montefalco con 11. E ancora Giano dell’Umbria con 9, Cannara, Gualdo Cattaneo e Spello con 6. Infine Castel Ritaldi con 5, Nocera con 3, Campello sul Clitunno con 2 e Valtopina con uno.