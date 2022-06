In Umbria continua la discesa di positivi e ricoveri per Covid-19

Sono 335 i nuovi positivi in Umbria. Nella giornata di domenica, il bollettino giornaliero legato all'emergenza da Covid-19 ha fatto registrare una diminuzione di nuovi casi rispetto a sabato. I nuovi positivi sono stati “scovati” su 2.119 tamponi processati, di cui 460 molecolari e 1.659 antigenici. Il tasso di positività è del 15,8%. Scendono gli attualmente positivi: ora sono 6.766. Nelle ultime ventiquattro ore sono infatti stati 403 i guariti. Buone notizie sul fronte dei decessi, con nessuna nuova vittima (1.851 dall'inizio della pandemia). In Umbria c'è sempre un solo paziente positivo nelle rsa della regione, mentre calano i pazienti ricoverati in ospedale. Dai 100 di sabato si è passati ai 98 di domenica. Due ancora i pazienti in rianimazione, 68 in area medica Covid e 28 negli altri reparti.