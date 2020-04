In Umbria due nuovi contagi di Covid-19: entrambi a Foligno

È Foligno l’unico Comune dell’Umbria dove si sono registrati nuovi casi di Covid-19 nell’ultima giornata. Nella città della Quintana, infatti, si contano due nuovi positivi al virus, per un totale di 16 persone attualmente contagiate sui 41 casi riscontrati dall’inizio dell’emergenza. Sempre con riferimento a Foligno, i guariti ammontano a 24, mentre i decessi sono stati tre. E proprio sul fronte delle vittime causate dal Coronavirus, nelle ultime 24 ore se n’è aggiunta un’altra. Il Comune in cui è stata registrata è quello di Umbertide. Per quanto riguarda i guariti, infine, se ne contano meno di una decina rispetto a domenica 26, la maggior parte dei quali ad Assisi. Nello specifico si tratta di tre persone che sono riuscite a sconfiggere il virus. Ma ci sono anche Comuni che sono riusciti ad azzerare il divario tra contagi e guariti. È il caso di Acquasparta, Bettona, Gualdo Tadino, Massa Martana, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano e Valtopina. Comuni, dunque, che attualmente non hanno più casi di positività.

Ecco l'attuale situazione nei 92 Comuni dell'Umbria:

LEGENDA: COMUNE - CASI POSITIVI - POSITIVI ATTUALI - GUARITI - DECESSI

Acquasparta 6 - 0 - 6 - 0

Allerona 3 - 2 - 1 - 0

Alviano 1 - 1 - 0 - 0

Amelia 5 - 2 - 2 - 1

Arrone 6 - 0 - 5 - 1

Assisi 32 - 7 - 24 - 1

Attigliano 0 - 0 - 0 - 0

Avigliano Umbro 0 - 0 - 0 - 0

Baschi 8 - 2 - 5 - 1

Bastia Umbra 25 - 2 - 23 - 0

Bettona 2 - 0 - 2 - 0

Bevagna 4 - 2 - 2 - 0

Calvi dell’Umbria 1 - 1 - 0 - 0

Campello sul Clitunno 1 - 1 - 0 - 0

Cannara 0 - 0 - 0 - 0

Cascia 9 - 0 - 8 - 1

Castel Giorgio 21 - 12 - 9 - 0

Castel Ritaldi 5 - 1 - 4 - 0

Castel Viscardo 10 - 5 - 4 - 1

Castiglione del Lago 24 - 6 - 16 - 2

Cerreto di Spoleto 0 - 0 - 0 - 0

Citerna 5 - 1 - 3 - 1

Città della Pieve 23 - 5 - 17 - 1

Città di Castello 116 - 32 - 72 - 12

Collazzone 6 - 1 - 4 - 1

Corciano 36 - 5 - 30 - 1

Costacciaro 5 - 0 - 4 - 1

Deruta 15 - 0 - 13 - 2

Fabro 0 - 0 - 0 - 0

Ferentillo 1 - 1 - 0 - 0

Ficulle 0 - 0 - 0 - 0

Foligno 43 - 16 - 24 - 3

Fossato di Vico 0 - 0 - 0 - 0

Fratta Todina 5 - 2 - 3 - 0

Giano dell’Umbria 5 - 1 - 3 - 1

Giove 38 - 29 - 7 - 2

Gualdo Cattaneo 19 - 10 - 9 - 0

Gualdo Tadino 7 - 0 - 7 - 0

Guardea 0 - 0 - 0 - 0

Gubbio 74 - 19 - 55 - 0

Lisciano Niccone 0 - 0 - 0 - 0

Lugnano in Teverina 3 - 3 - 0 - 0

Magione 19 - 3 - 16 - 0

Marsciano 14 - 2 - 11 - 1

Massa Martana 3 - 0 - 3 - 0

Monte Castello di Vibio 0 - 0 - 0 - 0

Montecastrilli 4 - 1 - 3 - 0

Montecchio 2 - 0 - 1 - 1

Montefalco 0 - 0 - 0 - 0

Montefranco 3 - 1 - 2 - 0

Montegabbione 0 - 0 - 0 - 0

Monteleone di Spoleto 0 - 0 - 0 - 0

Monteleone d’Orvieto 0 - 0 - 0 - 0

Monte Santa Maria Tiberina 0 - 0 - 0 - 0

Montone 0 - 0 - 0 - 0

Narni 7 - 2 - 5 - 0

Nocera Umbra 6 - 2 - 4 - 0

Norcia 5 - 2 - 3 - 0

Orvieto 54 - 18 - 30 - 6

Otricoli 0 - 0 - 0 - 0

Paciano 0 - 0 - 0 - 0

Panicale 9 - 2 - 7 - 0

Parrano 0 - 0 - 0 - 0

Passignano sul Trasimeno 5 - 0 - 4 - 1

Penna in Teverina 0 - 0 - 0 - 0

Perugia 328 - 38 - 281 - 9

Piegaro 1 - 0 - 1 - 0

Pietralunga 5 - 3 - 2 - 0

Poggiodomo 0 - 0 - 0 - 0

Polino 0 - 0 - 0 - 0

Porano 30 - 22 - 6 - 2

Preci 4 - 3 - 1 - 0

San Gemini 16 - 5 - 11 - 0

San Giustino 16 - 4 - 11 - 1

Sant’Anatolia di Narco 0 - 0 - 0 - 0

San Venanzo 1 - 0 - 1 - 0

Scheggia e Pascelupo 2 - 0 - 2 - 0

Scheggino 0 - 0 - 0 - 0

Sellano 0 - 0 - 0 - 0

Sigillo 2 - 1 - 1 - 0

Spello 7 - 3 - 4 - 0

Spoleto 29 - 18 - 11 - 0

Stroncone 6 - 3 - 1 - 2

Terni 110 - 30 - 78 - 2

Todi 5 - 0 - 5 - 0

Torgiano 22 - 0 - 22 - 0

Trevi 6 - 4 - 2 - 0

Tuoro sul Trasimeno 0 - 0 - 0 - 0

Umbertide 28 - 6 - 19 - 3

Valfabbrica 8 - 1 - 7 - 0

Vallo di Nera 0 - 0 - 0 - 0

Valtopina 1- 0 - 1 - 0