In Umbria gli attualmente positivi sotto quota mille

Scendono sotto quota mille gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Non accadeva dalla fine dello scorso mese di luglio. In regione ci sono 991 persone colpite dal virus, 35 in meno rispetto al precedente bollettino, quello diramato nella giornata di sabato. Nell'ultimo giorno i guariti sono stati 80, a fronte di 45 nuovi positivi. Il che ha portato a 35 persone in meno attualmente colpite dal Covid-19. Rimangono stabili i decessi, fermi a 1.448 persone, mentre in isolamento ora ci sono 945 soggetti, ovvero 36 in meno del precedente bollettino. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 6.112 test antigenici, mentre i tamponi processati sono stati 1.600. Il tasso di positività, sui tamponi molecolari, è del 2,8%; sabato era del 2,6%.

GLI OSPEDALI - Aumentano di una unità i ricoverati, che passano da 45 a 46, ma sono sempre stabili le terapie intensive: due. Diciotto i ricoverati al “Santa Maria della Misericordia di Perugia”, gli altri (compresi le due Rianimazioni) sono invece a Terni.

SUL TERRITORIO – A far registrare il maggior numero dei positivi, nella giornata di domenica, è stata Terni. Sette i nuovi contagi nella città dell'acciaio, mentre a Orvieto e Gualdo Cattaneo ce ne sono stati altri 4. In quest'ultima città anche 2 guariti. Ben 14 i guariti a Spoleto, dove non si registrano nuovi contagi. Negli altri comuni della Valle Umbra sud, da segnalare un nuovo positivo a Bevagna e un guarito a Campello sul Clitunno. Un nuovo positivo anche a Giano dell'Umbria, mentre a Montefalco ci sono 2 nuovi positivi e 3 guariti. A Foligno nessun nuovo caso di Covid-19, mentre sono addirittura 13 i guariti in un solo giorno. Sono 77 i folignati attualmente alle prese con il virus, di cui 3 quelli ricoverati.

VACCINI – Nella giornata di domenica i vaccini inoculati hanno portato ad un totale di 669.046 prime dosi somministrate dall'inizio della campagna, mentre i vaccinati con ciclo completo sono 610.758 per un totale di 1.257.782 dosi somministrate. In termini percentuali, vaccinato con prima dose l'85,97% degli umbri. Ciclo completo per il 78,09%.