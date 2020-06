In Umbria nessun nuovo contagio: i positivi scendono a ventotto

Sono ventotto gli attualmente positivi in Umbria. Scende dunque il numero delle persone al momento affette da Coronavirus nel Cuore verde d'Italia. Per la precisione sono quattro in meno rispetto al precedente report, quello di venerdì 12 giugno. Poi, dopo un giorno senza avere nessuna comunicazione – sabato 13 giugno -, la dashboard della Regione Umbria alle 10.30 di domenica 14 giugno è tornata ad aggiornarsi. Ed i nuovi dati, come già sottolineato, dicono che gli attualmente positivi sono scesi dai 32 di venerdì ai 28 di domenica. Zero i nuovi contagi nelle ultime ore, che lasciano così a 1.436 i casi totali in Umbria dall'inizio della pandemia. Rimangono stabili i clinicamente guariti, ancora otto, mentre aumentano di tre unità i guariti, che passano dai 1.328 di venerdì ai 1.331 di oggi. Il report della Regione Umbria segnala inoltre un nuovo decesso nelle ultime ore, con le morti totali che salgono a 77 dalle 76 di venerdì scorso. C'è quindi un paziente ricoverato in meno: ora sono dieci di cui solamente uno (dato stabile) quello in terapia intensiva. Attualmente sono 214 le persone in isolamento, mentre il totale delle persone uscite dall'isolamento è arrivato a 26.324. Chiude il quadro la questione dei tamponi. Nel penultimo report, quelli segnalati in totale dalla Regione erano 80.190 dall'inizio dell'emergenza: oggi siamo a 81.976. Il che significa che da venerdì a domenica sono stati processati 1.786 tamponi in più. La buona notizia è che nessuno di questi ha evidenziato nuovi positivi.