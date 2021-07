Umbria, nessun paziente Covid in terapia intensiva ma c’è una nuova vittima

Si svuotano le terapie intensive nell’Umbria alle prese con il Covid-19. È quanto emerge dalla dashboard della Regione aggiornata alla mattinata di domenica 4 luglio, dalla quale non risultano più pazienti positivi al virus in intensiva. Anche se, nelle stesse 24 ore, risulta un ricovero ordinario in più. I pazienti contagiati passano così da 10 a 11. Di questi, 7 all’ospedale di Perugia e 4 in quello di Terni. Il Cuore verde d’Italia fa, però, i conti anche un’altra vittima. Tra sabato e domenica, infatti, registrato un decesso a Norcia, che porta a 1.422 il numero delle morti di persone positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia.

I nuovi contagi, invece, risultano 11 in tutto il territorio regionale: 3 ad Assisi e Cannara ed uno a Castiglione del Lago, Corciano, Foligno, Monte Castello di Vibio e Perugia. Per la città della Quintana anche due guariti nelle stesse 24 ore. I folignati attualmente positivi ammontano, quindi, a 30, di cui 29 in isolamento e uno solo ricoverato. Mentre di casi Covid in tutta Umbria se ne registrano 684, ossia 7 in meno dell’ultimo report. Tra sabato e domenica anche 17 guarigioni (in tutto 54.776), mentre i contagi totali hanno raggiunto quota 56.881. In isolamento si contano 417 cittadini, di fatto 31 in meno del giorno precedente.

Di tamponi molecolari nelle 24 ore ne sono stati processati 1.310 (in tutto 977.649) che, rapportati ai casi Covid riscontrati, determinano un tasso di positività dello 0,8%, in leggero rialzo rispetto all’ultimo bollettino. Gli antigenici effettuati sono stati, invece, 2.188 (in totale 499.170). Sul fronte vaccinale, raggiunto l’86,9% delle somministrazioni con 779.935 dosi inoculate sulle 896.994 a disposizione. Dati del Ministero della salute alla mano, nell’ultima giornata somministrati in tutta Umbria 6.642 vaccini.