Umbria, pazienti Covid in netto calo. Stabili gli attualmente positivi

Pazienti Covid in netto calo in Umbria: 16 in meno in 24 ore, come riportato nel bollettino regionale di mercoledì 14 dicembre. La flessione ha interessato tutti i settori, a cominciare dall’area medica, dove i ricoveri di positivi sono passati da 127 a 120. In calo di sette unità anche il dato degli altri reparti ospedalieri, dove si contano attualmente 110 degenti. In area critica, invece, la flessione è stata più contenuta, con due pazienti in meno in un giorno per un totale di sei. Stabile il quadro per ciò che riguarda i contagi: gli attualmente positivi risultano, infatti, 3.941, uno solo in più della giornata di martedì. I casi giornalieri sono stati 438, mentre le guarigioni sono state 434. In risalita il tasso di positività che si attesta al 17,75% contro il 13,21% di martedì. Tre, poi, le nuove vittime per un totale di 2.298 decessi dall’inizio della pandemia. Quattro in meno, infine, gli ospiti delle Rsa umbre attualmente contagiati dal virus: se martedì se ne contavano 11, il bollettino di mercoledì ne riporta sette.