In Umbria poco più di mille positivi al Covid-19. Tasso di positività allo 0,8%

Poco più di mille attualmente positivi e nessun nuovo decesso. È quanto restituito dal bollettino quotidiano della Regione Umbria sul fronte Covid-19. Nella giornata di domenica si contano infatti 1.037 persone attualmente alle prese con il virus. Sono 21 in meno rispetto alla giornata da sabato. Tutto ciò è il frutto di 11 nuovi positivi e 32 guariti. In totale, da inizio pandemia, in Umbria si sono registrati 56.667 positivi e 54.213 guariti. Buone notizie sul fronte dei decessi, con il numero che fortunatamente non è incrementato, rimanendo quindi a 1.417. Fa ben sperare anche il numero delle persone che si trovano in isolamento. Tra sabato e domenica sono 46 in meno, per un totale di 798 contro le 844 delle ventiquattro ore precedenti. I nuovi tamponi molecolari processati sono 1.366 (947097 in totale) e restituiscono un tasso di positività dello 0,8%. Nell'ultimo giorno, gli antigenici sono stati invece 1.917 (449.861 in totale).

OSPEDALI – Sostanzialmente stabili i ricoveri in ospedali. A fronte di un ricovero in meno in terapia intensiva (ora sono 4), aumentano di due unità i posti letto nei reparti ordinari: ora sono 48. Al “Santa Maria della Misericordia” di Perugia ci sono 27 ricoveri di cui tutte e 4 le terapie intensive dell'Umbria, 9 i ricoveri ordinari al “Santa Maria” di Terni e 12 quelli al Media Valle del Tevere di Pantalla.

SUL TERRITORIO – In Umbria c'è un altro comune che ritorna “Covid free”, si tratta di Fabro. Nell'ultimo giorno i maggiori contagi si sono registrati a Perugia e sono stati 4. A Foligno ci sono due persone in più che hanno contratto il Covid-19, a fronte di 3 guariti. In totale sono 46 i folignati positivi, di cui 44 in isolamento e 2 quelli ricoverati. A Gualdo Cattaneo c'è un nuovo positivo mentre a Montefalco nell'ultimo giorno è guarita una persona.

VACCINI – Sul fronte dei vaccini, le somministrazioni di domenica sono state 7.477. In totale, gli umbri vaccinati con prima dose sono 441.164 (55,57% del totale), mentre quelli con ciclo completo sono 190.460 (24,2%). Inoculate 616.478 dosi sulle 665.891 arrivate nel Cuore verde d'Italia.