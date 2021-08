Vaccini, il 70% degli umbri ha completato il ciclo

Il 70% degli umbri ha completato il proprio ciclo vaccinale anti Covid-19. Tra mono e doppia dose - a seconda del tipo di vaccino - alle 8 di domenica mattina sono 540.107 gli umbri completamente immunizzati. Ad aver ricevuto invece la prima dose sono stati 642.773 umbri, ovvero l'83,2% della popolazione che può sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. In totale sono state somministrate 1.162.604 dosi sul milione e 274.974 di vaccini consegnati in Umbria da parte del generale Francesco Figliuolo, commissario all'emergenza pandemica. Al momento rimangono in lista d'attesa e risultano prenotate 83.375 persone. Prenotati che, così come tutti coloro che volessero sottoporsi al vaccino, nella giornata di oggi potranno recarsi liberamente nei centri vaccinali della regione anche senza appuntamento. Quello di domenica 29 agosto è infatti il secondo dei due “open day” voluti dalla Regione. Dopo quello delle scorse settimane, in questo fine settimana i centri vaccinali di Terni hanno spalancato le loro porte liberamente nella giornata di sabato, mentre domenica sarà possibile aderire in tutte le altre strutture dell'Umbria. L'obiettivo è quello di poter vaccinare più possibile anche gli studenti che il prossimo 13 settembre rientreranno a scuola. All'appello mancano infatti ancora molti ragazzi. Per questo motivo negli scorsi giorni è arrivato anche l'appello da parte del Comitato regionale dei pediatri di libera scelta dell'Umbria, in sintonia con i vertici della Sanità regionale.