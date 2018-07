Vandali in azione a Spoleto, preso di mira un immobile a San Martino in Trignano

Vetri rotti, recinzione distrutta e impianto antincendio manomesso. E’ il bilancio degli atti vandalici che ignoti hanno consumato in un immobile di San Martino in Trignano, a Spoleto. Di proprietà del Comune, la struttura si trova in via XVI Giugno, a disposizione della locale comunità, ed è affiancata da un’area di verde attrezzato. Scoperto il danneggiamento, lunedì mattina il sindaco Umberto De Augustinis ha sollecitato un sopralluogo da parte dell’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni e dal consigliere delegato allo sport Massimiliano Montesi. Insieme a loro anche un tecnico dell’Ase per una verifica delle condizioni dello stabile. Dai controlli è emerso come i vandali abbiano manomesso la rete di recinzione e frantumato i vetri sia delle finestre che della porta d'ingresso. Vari i danni, dunque, e le effrazioni compiuti all’interno dell’immobile. Per la sistemazione e il ripristino dell’area l’assessore Cretoni ha chiesto alla Valle Umbra Servizi di procedere con l’immediata rimozione di tutti i rifiuti solidi presenti nell'area oggetto del sopralluogo. Successivamente a questa prima fase di bonifica, l’Ase provvederà allo sfalcio del verde ed alla sistemazione delle manichette dell'impianto antincendio trovate manomesse. Il tutto, mentre il Comune di Spoleto si è detto pronto a sporgere denuncia contro ignoti per danneggiamento al patrimonio.