Vende abusivamente bibite in treno: il controllore lo invita a scendere e viene aggredito

Vendeva abusivamente bibite a bordo del treno e quando il capotreno lo ha invitato a scendere, lo ha aggredito. Per questo un viaggiatore è stato denunciato a piede libero dagli uomini della polizia ferroviaria di Foligno, coordinati dal comandante Alessandro D’Antoni. L’episodio è avvenuto a bordo di un convoglio regionale e rientra nel bilancio delle attività condotte dal Compartimento di polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nell’ultima settimana. Settimana che si è conclusa con quattro persone indagati e 2.441 controllate. Ed ancora due minori rintracciati a Terni e riaffidati ai familiari, ai quali le due ragazzine avevano detto che avrebbero trascorso la notte a casa di un’amica. In totale 231 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 50 a bordo di 103 treni. Otto, infine, le sanzioni comminate.