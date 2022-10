“Venite, truffatori suonano i campanelli”, ma è un falso allarme

Il suono insistente dei campanelli lo ha indispettito. E così un cittadino ha allertato le forze dell’ordine segnalando la presenza di tre persone all’apparenza sospette che si aggiravano tra alcune abitazioni di via Mencaroni, a Foligno. Il timore dell’uomo era che si potesse trattare di truffatori. Per questo si è rivolto al locale commissariato, intervenuto sul posto con una volante. Al loro arrivo gli agenti di via Garibaldi hanno quindi identificato i tre, appurando però come si trattasse di intermediari di una società che erogava servizi di pubblica utilità. Chiarito l’equivoco, i poliziotti hanno invitato i tre a muoversi con meno invadenza tra le abitazioni. L’intervento degli uomini coordinati dal vice questore Adriano Felici si inserisce nelle attività di controllo del territorio legate al progetto “Borghi sicuri”. Tre i posti di blocco effettuati negli ultimi giorni, con 72 persone identificate e 37 veicoli monitorati. Nel corso dei controlli, che hanno interessato sia il centro cittadino che le aree periferiche di Fiamenga e della Paciana, i poliziotti hanno contestato anche una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada. Effettuate delle verifiche anche all’interno degli esercizi commerciali folignati, al fine di verificare il rispetto delle norme amministrative che disciplinano la vendita e la somministrazione di cibi e bevande, oltre a quella relativa alle slot machine.