Violento temporale tra Assisi e Nocera: esondano Topino e Tescio

Un violento temporale si è abbattuto, nel tardo pomeriggio di venerdì (23 giugno, ndr), tra Assisi e Nocera Umbra. Si sono registrati degli allagamenti proprio a Nocera Scalo, dove è inoltre caduta una pianta che ha interrotto la Flaminia in prossimità del passaggio a livello. Il fiume Topino è esondato in località Ponte Rio di Valtopina con due famiglie che sono state evacuate. Sempre nella zona di Nocera Scalo è stato recuperato un camper parcheggiato nel piazzale dello stabilimento, causa allagamento. Nella stessa zona, l’esondazione del Topino ha portato via una roulotte e una cisterna di gasolio, andando a fermarsi sotto al ponte della ferrovia e interrompendo la linea Roma-Ancona. Sul posto vigili del fuoco di Gaifana, sindaco di Valtopina e il tecnico delle ferrovie.

ASSISI – Una “bomba d'acqua” - così come riportato dai vigili del fuoco - ha interessato la città di Assisi. Il Comando dei vigili del fuoco ha dirottato quasi tutte le partenze sul luogo dell'intervento. “L'evento metereologico è stato improvviso e violento – dicono i pompieri - seppur interessando una zona limitata”. La perturbazione iniziata intorno alle 19 ha colpito inizialmente la parte in collina del comune. La zona maggiormente colpita è località Ponte Grande e Pian della Pieve. Anche il reparto di Radiologia dell'ospedale di Assisi è stato allagato, ma sul posto è presente una squadra per ripristinare la situazione. Il Fiume Tescio è esondato.