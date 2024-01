Alla scoperta della musica medievale e tradizionale con “Spello Splendens”

Una quattro giorni dedicata alla musica medievale e tradizionale per accompagnare le festività natalizie di chi a Spello vive o ci ritrova da turista. Torna infatti, per la sua 14esima edizione il Festival “Spello Splendens - Voci e suoni del Natale”, in programma dal 4 al 7 gennaio prossimi. Proposta dal Centro studi europeo di musica medievale “Adolfo Broegg” di Spello, la rassegna è curatadall’associazione musicale Micrologus con i direttori artistici Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo e si avvale della collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Spello.

“Un festival - commentano i due direttori artistici - che invita a riscoprire la bellezza di particolari musiche, valorizzando le sonorità di antichi strumenti, considerati minori, come zampogne, ciaramelle e cornamuse che hanno svolto un ruolo fondamentale nell'annunciare la festa e le ritualità ad essa collegate”. “Per la città di Spello è un onore e un piacere ospitare questo Festival” ha dichiarato dal canto suol’assessore comunale alla cultura Irene Falcinelli. “Un Festival - ha aggiunto - che fa rivivere la magia della tradizione del Natale attraverso musiche particolari e artisti di assoluto spessore”.

Ad aprire l’edizione 2024 di “Spello Splendens” sarà, giovedì 4 gennaio nella chiesa di Sant'Andrea, il concerto “Ave Donna Chiara Stella”, con il quale l’associazione Micrologus celebrerà anche i suoi primi 40 anni di attività. Per l’occasione verranno riscoperte le musiche di un manoscritto inedito, contenente le più antiche Laudi francescane dedicate alla Madonna di Loreto, scritte in latino e nel volgare del ‘400. Il giorno dopo, venerdì 5 gennaio, spazio a “Musica e canti dalle terre delle quattro Province”. Ospitato al teatro Subasio, l’evento vedrà sul palco un trio di eccezionali virtuosi: Stefano Valla al piffero, Daniele Scurati alla fisarmonica Fabio Rinaudo con le sue cornamuse. Per l’Epifania, invece, è in programma l’esibizione di un importante e longevo gruppo molisano, il Tratturo, fondato da Mauro Gioielli nel 1976, con i canti in dialetto e le pastorali della tradizione del Natale. Un altro concerto di musica medievale intitolato “In Mondo Nascitur” è in agenda per il 7 gennaio nella chiesa di Sant'Andrea con i Stella Nova, un nuovo gruppo proveniente dall’Abruzzo che farà ascoltare musiche del Natale medievale provenienti da varie parti d’Europa. Infine, domenica 7 gennaio, si svolgerà “Zampogne e Lenticchie”, la passeggiata musicale con raduno libero dei musicisti, che rinnova la tradizione dell’offerta propiziatoria del cibo, grazie alla collaborazione dei ristoratori del centro storico di Spello. Il 6 e 7 gennaio, inoltre, “Spello Splendens” proporrà anche iniziative collaterali quali stage e laboratori, oltre alla tradizionale mostra di strumenti antichi ospitata al Centro Studi “Adolfo Broegg”.

I concerti sono a ingresso gratuito ma è consigliata la prenotazione che potrà essere effettuata tramite sms al numero 3478914556 oppure tramite mail all’indirizzodsilvi7@gmail.com.