Amici della Musica, 28 concerti in cartellone con un grande omaggio a Luciano Fancelli

Una calendario di appuntamenti che spaziano dal jazz al pop per approdare a repertori più classici, con un’attenzione particolare al sociale, che non manca mai, ai giovani talenti e tanta voglia di condividere bellezza. È quello che ha in serbo per il suo pubblico la 42esima stagione concertistica degli Amici della Musica di Foligno sotto la presidente di Giorgio Battisti e con la direzione artistica di Marco Scolastra, che prenderà il via ufficialmente il 12 marzo prossimo, con la musica dei Grandi Maestri classici, Schumann, Brahms e Mjaskovskij e il violoncello di uno dei grandi artisti italiani nel mondo, Enrico Dindo, e il pianoforte di Carlo Guaitoli. Ad anticipare l’appuntamento di marzo, l’anteprima dedicata a Chet Baker in programma per questo pomeriggio (domenica 26 febbraio), all’auditorium San Domenico. Un’anteprima che porta la firma di Stefano Valanzuolo, voce narrante del concerto-racconto “Arrivederci, Chet”, che vedrà salire sul palco un trio di jazzisti composto da Enrico Valanzuolo alla tromba e al flicorno, Francesco Scelzo alle chitarre e Andrè Ferreira al contrabbasso.

IL PROGRAMMA - L’omaggio a Chet Baker darà, dunque, il là ad una serie di appuntamenti che andranno avanti fino al mese di dicembre. Ventotto gli eventi in calendario, di cui otto ad ingresso libero, come spiegato dal presidente Giorgio Battisti che, presentando la nuova stagione, ha parlato di un anno in cui grande rilievo avrà la fisarmonica. Strumento con il quale si celebreranno i 70 anni dalla scomparsa, a soli 24 anni, di un giovane artista folignate, Luciano Fancelli. A lui sarà, infatti, dedicata una due giorni in programma il 9 e 10 giugno prossimi con la presentazione della produzione ufficiale, in collaborazione dell’Associazione Capodacqua. E sempre a proposito di fisarmonica, tra gli eventi clou, ci sarà quello del 14 aprile con il grande fisarmonicista Richard Galliano, realizzato in sinergia con Young Jazz Festival. Tra le stelle del panorama internazionale, poi, il più celebre camerista italiano dei nostri tempi, il pianista Bruno Canino, il clarinettista Alessandro Carbonare, il pianista Giuseppe Andaloro, il clarinettista jazz Gabriele Mirabassi, l’Orchestra Sinfonica di Padova e del Veneto, il Quartetto Prometeo, accanto ai giovani vincitori di importanti concorsi internazionali, dal Casagrande al Lirico Sperimentale di Spoleto. A proposito di anniversari, invece, insieme a quello che celebra Fancelli, ci saranno quelli volti a celebrare i 500 anni della morte di Perugino, ma anche il cinema di Fellini e le musiche di Rota. E ancora, la seconda edizione del premio intitolato a Mario Guidi, in collaborazione con il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia: il vincitore dello scorso anno, il trombettista Riccardo Catria, suonerà il 16 aprile in un incontro jazz con il pianista Ramberto Ciammarughi. Attenta alle nuove generazioni, la stagione ritroverà, poi, il pubblico dei più piccoli con il Family Concert “Pinocchio. Il Musical”, mentre si confermano a settembre le Summer Masterclass di canto lirico, docenti Cinzia Forte e Desirée Rancatore, con la novità di una terza proposta: lezioni di canto barocco affidate al Mastro Walter Testolin. Belcanto protagonista pure con artisti celebri quali Mark Milhofer, Mirco Palazzi, Maura Menghini. E ancora, un salto nella storia con la musica medievale dell’Ensemble Micrologus, ad agosto a Spello, mentre sarà la corte di Palazzo Trinci a salutare la ripresa di Classica d’Estate (28 luglio), evento firmato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno con musica di Gershwin affidata al celebre pianista Roberto Cappello. Spazio poi agli eventi multimediali, alle proiezioni, ai recital – 13 maggio con Paola Pitagora icona del teatro italiano -, alle prime assolute. Come quella che vedrà la musica entrare in un ambito insolito, il mondo del rugby a 200 anni dalla fondazione. Su commissione degli Amici della Musica, l’operina “William’s Game” (1° novembre), con musica di Fabrizio De Rossi Re, voce narrante Pino Strabioli, testi di Massimiliano Castellani. Da non perdere, infine, due appuntamenti sinfonici, il 27 maggio che vedrà insieme il clarinettista Alessandro Carbonare e l’Orchestra di Padova e del Veneto e due capolavori di Mozart, mentre il cartellone si chiuderà il 1° dicembre con il vincitore 2022 del Concorso Casagrande, il pianista Yuanfan Yang e l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese con due monumenti beethoveniani: “Imperatore” e la Sinfonia n°5.

LE COLLABORAZIONI - Diverse le collaborazioni anche in questo 2023, tra conferme e novità. Intensificate infatti le coproduzioni con Festa di Scienza e Filosofia, Segni Barocchi Festival e le sinergie con Young Jazz, l’Associazione Capodacqua, Strumenti&Musica Magazine, I Primi d’Italia. Con la musica che sarà accolta in nove diversi luoghi con uscite verso località e comuni limitrofi, Spello (Villa dei Mosaici e Chiesa di Santa Maria Maggiore), Bevagna (Teatro Torti), Capodacqua di Foligno.

MUSICOTERAPIA E TRASFERTE - Come detto, si rinnoverà l’attenzione al sociale con due laboratori di musicoterapia in collaborazione con l’Usl Umbria 2: uno dedicato a utenti con difficoltà neuro psichiatriche e l’altro pensato per bambini con spettro autistico. “È un progetto che proponiamo da diversi anni ormai - ha commentato il presidente Battisti - e che ci viene richiesto ad ogni stagione, soprattutto in virtù degli effetti benefici che questo percorso ha sui partecipanti. Prenderà il via il 17 marzo e si comporrà di dodici incontri, grazie al sostegno della Fondazione Carifol e, in parte, attraverso i fondi del 5x1000. Stiamo poi lavorando - ha proseguito - ad un progetto di cinque borse di studio per gli studenti delle terze medie e delle scuole secondarie di secondo grado, ai quali vogliamo offrire non solo un contributo economico ma anche per accompagnarli e seguirli in un percorso di formazione e di crescita”. In programma anche due trasferte in importanti teatri lirici italiani, il Verdi di Trieste e lo Sferisterio di Macerata.

“Si tratta di una stagione lunga dieci mesi - ha quindi concluso Giorgio Battisti -, che prende il via a marzo per poi concludersi a dicembre. Un progetto che vede il Comune di Foligno e la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno sempre molto vicini alla nostra associazione”.

“Il cartellone che presentiamo quest’anno - ha aggiunto il direttore artistico marco Scolastra - è il frutto dell’entusiasmo, dell’energia e della voglia di fare cose belle che contraddistingue gli Amici della Musica. Abbiamo messo in agenda appuntamenti che attraversano tutto il panorama musicale con l’obiettivo di mettere in ‘vetrina’ tante cose belle per dare la possibilità a tutti di scegliere ciò che desiderano”.

“La stagione degli Amici della Musica, così come la loro attività - ha commentato il segretario generale della Fondazione Carifol, Cristiano Antonietti - sposano appieno la nostra missione, che è quella di investire sempre di più su progetti che abbiamo un alto impatto sociale. Il nostro impegno, quindi, è volto a sostenere queste realtà non solo per l’importate valore artistico e qualitativo, ma anche perché va a toccare ambiti della formazione e di natura sociale che puntano a migliorare il benessere sociale e la crescita culturale dei cittadini, riducendo il più possibile le disuguaglianze”.

“Rimango colpito dalla descrizione e dalla perizia tecnica fatta da Marco Scolastra - ha dichiarato il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini -, surclassata dalla passione messa in questo viaggio. Sono contento che si sia data grande attenzione ad uno strumento della tradizione come la fisarmonica e sono felice di poter ascoltarne gli interpreti e la dedica che verrà fatta a Luciano Fancelli. Grazie - ha quindi concluso - per come riuscite a nobilitare i nostri luoghi con questa passione e con la musica".

Il programma completo sul sito www.amicimusicafoligno.it.