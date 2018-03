Anche Foligno dice sì all’anagrafe nazionale antifascista

Il Comune di Stazzema istituisce l’anagrafe nazionale antifascismo e quello di Foligno aderisce. In occasione del 70esimo anniversario dall’entrata in vigore della carta costituzionale repubblicana, l’amministrazione comunale toscana si è infatti messa al lavoro per la costituzione di un Comune virtuale antifascista. Pronta la risposta dell’Ente guidato da Nando Mismetti, che con un’apposita delibera di giunta si è detto favorevole all’iniziativa. Condivise, quindi, le finalità e gli obiettivi da raggiungere: da un mondo senza guerre, terrore e forme di oppressione ad un futuro migliore, di progresso sostenibile, bellezza, civiltà e cultura. “Un futuro antifascista - si legge nel documento - perché il fascismo è sinonimo di totalitarismo e autoritarismo. Ed essere antifascisti - conclude la nota - è una battaglia di civiltà. E’ l’affermazione di un universo di idee e di valori opposti ai totalitarismi”.