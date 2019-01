Anteprima con il documentario “Segni” per il Festival del Cinema di Spello

Un viaggio emozionante tra fede e scienza, alla scoperta dei miracoli eucaristici avvenuti dagli anni Novanta a oggi. Dall’Argentina al Messico passando per la Polonia, seguendo il pensiero di Carlo Acutis, giovanissimo testimone del Vangelo, scomparso prematuramente all’età di 15 anni nel 2006 e che lo scorso luglio papa Francesco ha dichiarato “venerabile”. È quello raccontato dal regista Matteo Ceccarelli nel documentario “Segni” realizzato dall’Officina della Comunicazione in collaborazione con Vatican Media e che il 22 febbraio prossimo, alle 21, verrà proiettato alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli come pre-apertura del “Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri - Le professioni del cinema”.

Il film accompagna lo spettatore, seguendo le tappe della mostra ideata dal giovane Carlo Acutis, le cui spoglie sono oggi custodite ad Assisi, in un viaggio - come detto - alla scoperta dei miracoli eucaristici. “Carlo Acutis – ha dichiarato monsignor Dario Viganò, assessore al Dicastero per la comunicazione della Santa Sede - è stato un ragazzo che, oltre a vivere le cose tipiche della propria adolescenza, aveva questo amore particolare per l’Eucaristia. E questa - ha proseguito - è un’indicazione per i giovani di oggi, perché non si può prescindere dall’Eucaristia. È un momento in cui facciamo esperienza della memoria del futuro, di quando saremo - ha concluso monsignor Viganò - faccia a faccia con il Padre”.

Promosso dal Festival del Cinema di Spello insieme a Vatican Media, Officina della Comunicazione, i frati di Assisi e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Assisi, l’evento in programma per febbraio a Santa Maria degli Angeli vedrà la presenza del regista Matteo Ceccarelli, dei produttori di Officina della Comunicazione, Nicola Salvi ed Elisabetta Sola, e della famiglia Acutis.

Come anticipato, si tratta della pre-apertura del l’ottava edizione del Festival del Cinema di Spello della presidente Donatella Cocchini e del direttore artistico, Fabrizio Cattani, che prenderà ufficialmente il via il giorno seguente, sabato 23 febbraio.