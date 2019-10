Belcanto, a Foligno arriva la soprano Sumi Jo

Messaggera Unesco per la pace nel mondo, la soprano Sumi Jo sarà a Foligno per il pubblico dell'Auditorium e del premio internazionale “La Fabbrica nel Paesaggio”. A firma Amici della Musica e Club Unesco Foligno e Valle del Clitunno, il concerto si annuncia evento di grande richiamo affidato alla voce straordinaria di una diva assoluta del belcanto.

Nel film “Youth” di Paolo Sorrentino, Sumi Jointerpreta se stessa, acclamatissima star del mondo della lirica. La celebre soprano coreana sarà invece in questi giorni in Umbria, attesissima a Foligno per il concerto-evento “Un canto per la Pace” che la vedrà all'Auditorium San Domenico venerdì 11 ottobre, ore 21, per il cartellone degli Amici della Musica.

E grande è la soddisfazione per questo appuntamento da prestigioso palcoscenico internazionale, nato dalla collaborazione con il Club Unesco Foligno e Valle del Clitunno, in occasione della Cerimonia di Premiazione della X edizione del Premio internazionale Unesco “La Fabbrica nel Paesaggio”. Premio che si terrà in città il 12 ottobre e che qui porterà tante eccellenze imprenditoriali pubbliche e private, le autorità Unesco e i presidenti dei Club di tante città italiane.

Una scelta ambiziosa, ma non casuale, quella di Sumi Jo, dal 2003 “Artist for Peace” dell'Unesco, “Sono ambasciatrice culturale del mio Paese e artista di pace dell’Unesco” commenta orgogliosa aggiungendo: “Ho lavorato vicino a grandi maestri, esercitandomi e scherzando con loro. E li ho anche visti fare degli errori e arrabbiarsi. Ma tutti loro avevano in comune una grande purezza di mente. Ancora oggi, quando penso ai loro occhi, vi vedo una mente pura, priva di calcoli e di frivolezze. Non conoscevano altro che la musica. Ho appreso da loro che questa purezza di mente è ciò che commuove i cuori di chi ascolta”.

E così sarà per questa stella del belcanto in scena con il pianista Marco Scolastra, musicista folignate dalla brillante carriera internazionale, solista accolto nei più importanti teatri accanto a celebri orchestre e direttori. C'è dell'altro. A rendere ancor più unica la serata la voce, questa volta radiofonica, di Michele Suozzo, notissimo conduttore de “La Barcaccia”, trasmissione di RAI Radio 3, invitato all'Auditorium ad introdurre la serata.

A lanciare la soprano fu Herbert von Karajan nel 1987 quando la scelse per la produzione di Un ballo in maschera: 'Una voce tanto intelligente e tanto rara... di quelle che nascono una ogni cinquant'anni'' disse di lei, colpito dalla straordinaria musicalità, dalla purezza strumentale della voce, dalla sensibilità dell'interprete. Prima asiatica a conquistare i grandi palcoscenici d’Occidente – è nata a Seul -, protagonista di una luminosissima carriera costellata di grandi successi e di grandi incontri, di premi e di oltre cinquanta cd, è voce prediletta dei più celebri direttori e orchestre. Tiene masterclass presso importanti istituzioni musicali tra cui il Mozarteum di Salisburgo. Profondamente legata al nostro Paese dove vive – ha studiato all'Accademia di Santa Cecilia e debuttato in Italia -, il presidente Mattarella le ha conferito l'onoreficenza di “Stella d'Italia”, ovvero Cavaliere dell'Ordine della Stella d’Italia.

A Foligno Sumi Jo porterà un programma pieno di rarità e brani che impreziosiscono la sua vocalità di "soprano lirico-leggero", capace di incantare il pubblico con una straordinaria agilità, la precisione e il calore, oltre che per l'incredibile musicalità. In scaletta capolavori di Debussy, Ravel, brani virtuosistici – e rarissimi - di Benedict. E ancora Arditi, Delibes, Chabrier, Vivaldi, Händel, Rossini, Bellini, Donizetti, Villa Lobos. Da non perdere.

Per i biglietti è gia attiva prevendita online www.amicimusicafoligno.it, oppure nella sede dell'Associazione Palazzo Candiotti Largo Frezzi nei giorni martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30. Il giorno del concerto dalle 20 al botteghino dell'Auditorium San Domenico.