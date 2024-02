I canti d’America risuonano al teatro “San Carlo” con Libercantus

Un viaggio spirituale tra le anime musicali delle città e degli stati americani. S’intitola “America. Canti e armonie dalle città di oltreoceano” ed è il concerto in programma per sabato 3 febbraio, alle 21, al teatro “San Carlo” di Foligno. Sul palco, per l’occasione, salirà l’Ensemble Libercantus, diretto dal maestro Vladimiro Vagnetti e accompagnato al sassofono da Lorenzo Bisogno e al pianoforte da Oreste Calabria. Il concerto, che fa parte della stagione musicale del “San Carlo”, partirà dal repertorio corale colto, espressione dei maggiori compositori e dei grandi poeti d’oltreoceano, per poi approdare al Negro Spiritual di Robert Show e al Gospel di Moses Hogan, toccando le melodie e gli inni della tradizione folk armonizzati per coro misto. Filo conduttore tra i diversi repertori saranno le raffinate improvvisazioni del sassofono, strumento nato in Europa ma che in America ha trovato la sua più profonda ispirazione nel repertorio jazz e blues. Il concerto si concluderà con “Evening Rise”, evocativo canto tradizionale dei Nativi Americani nella elaborazione a sei voci di M. Anshon. Canto che solo pochi giorni fa l’Ensemble Libercantus ha eseguito insieme a Stefano Bollani nell’ultima puntata della stagione di “Via dei Matti n°0”, il programma musicale di Rai 3 condotto dal pianista insieme alla moglie, l’attrice Valentina Cenni. Un primato per l’ensemble vocale perugino, dal momento che si tratta dell’unico coro invitato fino ad ora a partecipare al famoso programma televisivo. Per quanto riguarda, invece, l’appuntamento di domenica al “San Carlo”, è possibile acquistare i biglietti online sul sito www.diyticket.it oppure al botteghino il giorno stesso del concerto a partire dalle 19.