Cibi del mondo, a Foligno arriva il weekend per i palati di tutto il pianeta

Entra nel vivo l’edizione 2018 di “Cibi del mondo”, a cui da quest’anno si aggiunge anche la parte “wine” con “Vini del mondo”. Dopo il taglio del nastro che si è tenuto nella giornata di giovedì a palazzo Trinci, alla presenza delle istituzioni locali e regionali, infatti, prosegue il ricco programma di eventi messo a punto da Cristiana Mariani, organizzatrice della doppia manifestazione. Fino a domenica, quindi, Foligno si trasformerà nella capitale del buon cibo e del buon vino: dal sushi alla cucina indiana, passando per la paella e l’asado argentino e fino ad arrivare alle migliori etichette internazionali di vino, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Location d’eccezione per tutti e quattro i giorni, con apertura dalle 12 alle 24, saranno piazza della Repubblica, largo Carducci e piazza Matteotti, mentre ad ospitare le cantine sarà la corte di palazzo Trinci. Tra gli imperdibili appuntamenti, l’esclusiva degustazione firmata Berlucchi, in calendario per sabato 5 maggio alle 17.30 nella sala Fittaioli del Palazzo Comunale. Iniziativa che si andrà ad aggiungere agli show cooking, allo yoga per bambini e alle campane tibetane, al viaggio vibrazionale, all’animazione con artisti di strada e alle danze etniche. Fino ad arrivare al gran finale di domenica, quando l’attore Paolo Sasselli presenterà le sue “Ricette d’attore”. L’appuntamento è alle 17.30 in piazza della Repubblica.