Conto alla rovescia per Festa di scienza e filosofia: si apre con Gino Strada

Cresce l’attesa a Foligno per l’arrivo dei grandi ospiti dell’ottava edizione di Festa di scienza e filosofia, che si aprirà ufficialmente giovedì 26 aprile alle 16 all’Auditorium San Domenico. Dopo i saluti istituzionali - presenti tra gli altri il sindaco di Foligno, Nando Mismetti, il direttore regionale di Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, Luca Severini, e il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno -, a prendere la parola, per il primo dei tanti imperdibili appuntamenti in agenda, sarà il fondatore di Emergency, Gino Strada, con un incontro dal titolo “Verso un mondo senza guerra”, già sold out. Così come ha fatto registrare il tutto esaurito anche l’astronauta Paolo Nespoli, che chiuderà la prima giornata di Festa di scienza e filosofia, che quest’anno ha per tema “L’avventura dell’uomo, da quale passato verso quale futuro”. Ma sono anche tanti altri gli incontri, dei 114 in agenda, che hanno già ottenuto il cento per cento delle prenotazioni. Guardando ai numeri, infatti, le iscrizioni arrivate per assistere alle conferenze dei 105 relatori che arriveranno a Foligno per i quattro giorni della manifestazione sono più di 9mila, rispetto alle 12mila disponibili. La percentuale delle prenotazioni, infatti, ammonta al 77,11 per cento. Dando ancora un rapido sguardo ai numeri dell’ottava edizione sono 33 le conferenze dedicate alle scuole, mentre 81 quelle aperte al pubblico. Un centinaio, invece, i volontari coinvolti, che contribuiranno alla buona riuscita della manifestazione e che si aggiungono ai circa 700 studenti impegnati nell’organizzazione e realizzazione della Festa attraverso il progetto dell’alternanza scuola lavoro. GLI IMPERDIBILI - Il taglio del nastro, come detto, è fissato per il prossimo giovedì, ma già da mercoledì 25 aprile si inizierà a respirare aria di Festa di scienza e lo spettacolo "Scienza in danza. Gioco coreografico sulle onde gravitazionali”, una sorta di spettacolo laboratorio curato da Margherita Cappelletto, ricercatrice del Cnr, con la supervisione scientifica di Riccardo Ciolfi, Inaf. Poi, dal giorno successivo, si entrerà nel vivo della grande festa culturale folignate, che vedrà arrivare in città - tra gli altri - il matematico Piergiorgio Odifreddi, il filosofo Vito Mancuso, lo psichiatra Paolo Crepet, il sociologo Domenico De Masi, il costituzionalista Giovanni Maria Flick e il genetista Edoardo Boncinelli. Tra gli appuntamenti da segnare il ricordo di Fabrizio Bignami da parte dei presidenti dei principali centri di ricerca italiani: Roberto Battiston per l’Asi, Nicolò D’Amico per l’Inaf e Fernando Ferroni per l’Infn, ma anche l’incontro con il fisico Eugenio Coccia che proporrà “Cosmic Grove - luci e suoni dall’universo” con la prima sand artist d’Italia, Gabriella Compagnone, e la pianista Lara Leccisi. Ed ancora la giornalista Ansa Enrica Battifoglia e il volto Rai di Tg Leonardo, Silvia Rosa Brusin, con il loro viaggio in Cile alla scoperta dei pianeti del sistema solare. EXPERIMENTA - Festa di scienza e filosofia, poi, coniugherà la teoria con la pratica grazie ad Experimenta, che si snoderà tra la sede del Laboratorio folignate e Palazzo Brunetti Candiotti. Curata da Corrado Morici, questa sezione vedrà in agenda ben 18 laboratori, molti dei quali promossi in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, come quello dedicato alla geologia. Ma Experimenta è anche chimica, con la mostra didattica interattiva. Tante, poi, le iniziative collaterali tra exhibit dimostrativi e visite guidate nelle residenze nobiliari, nei palazzi storici e nei musei ed escursioni nella montagna folignate.