"Culturando", il tessuto associativo di Foligno a scuola dalla Fondazione Carifol

Si sono confrontati con il marketing digitale, hanno appreso i segreti di una corretta pianificazione economico-finanziaria e conosciuto i canali per accedere ai finanziamenti. Ed ora sono pronti a tornare sulla scena culturale folignate, più consapevoli di quello che è il mondo in cui operano e anche più determinati di prima. Sono i quarantotto partecipanti al progetto formativo Culturando 2017, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno insieme al Gruppo Intesa Sanpaolo Formazione. Progetto iniziato lo scorso mese di novembre e conclusosi di fatto negli scorsi giorni, quando a palazzo Cattani sono stati consegnati gli attestati di frequenza a tutti i partecipanti. Tra loro operatori di teatri e musei, ma anche membri di festival e fondazioni, associazioni culturali e centri di produzione artistica che attraverso lezioni mirate hanno potuto incrementare le loro conoscenze e competenze. “Tutto è nato da una riflessione che abbiamo fatto sul tessuto associativo di cui la città di Foligno è particolarmente ricca” ha detto il presidente della Fondazione Carifol, Gaudenzio Bartolini, aprendo la cerimonia. “Associazioni che per noi sono di fondamentale importanza - ha aggiunto - perché sono un valore aggiunto per quello che fanno e per quello che danno al territorio, al punto che non possiamo perder non possiamo perderne neanche una. Così - ha proseguito il presidente Bartolini - abbiamo deciso di fare un passo in più. Accanto alla concessione, per quanto possibile, di contributi economici, abbiamo deciso di investire sul know how, per dare la possibilità a queste realtà di strutturarsi meglio, magari facendo rete, e comunque aiutarli a capire come gestire alcune situazioni e a fare tutte le valutazioni del caso. La Fondazione - ha quindi concluso Gaudenzio Bartolini - sarà sempre al vostro fianco e l’augurio che vi facciamo è quello di non mollare mai. Perché quello che fate è di estrema importanza per la comunità, anche in termini turistici”. Prima della consegna dei diplomi a prendere la parola anche Cinzia Gaudino di Intesa Sanpaolo Formazione. “Abbiamo fornito ai partecipanti una cassetta degli attrezzi - ha detto - e lavorato insieme ad una sorta di ‘manutenzione’ delle competenze sviluppate negli anni. A metà giugno ci rincontreremo per fare un sondaggio e capire com’è andata. Per ora possiamo dire che questo progetto è andato ben oltre le nostre aspettative di partecipazione. E questo è un segnale positivo”. Poi, la parola è passata ad Alessandro Del Castello, condirettore generale Acri, intervenuto sulla riforma del terzo settore, tra prospettive e opportunità. A chiudere l’incontro, infine, la consegna degli attestati ai 48 partecipanti di Culturando 2017.