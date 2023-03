Dendi e Moramarco chiudono le anteprime di Festa di Scienza e Filosofia

Ultimi tre appuntamenti per il ciclo di conferenze che anticipano la XII edizione di “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza”, che si terrà dal 20 al 23 aprile prossimi a Foligno. Incontri che, a partire dal 17 febbraio scorso, hanno interessato diverse frazioni della montagna, portando i temi della Festa fuori dal centro storico cittadino con l’obiettivo di ampliare il dibattito su tutto il territorio comunale, organizzando eventi ad hoc, capaci di mettere in risalto anche i punti di forza e le peculiarità delle aree in cui si sono svolti. Dopo aver spaziato dall’arte al “cibo buono”, passando per l’innovazione - solo per citare alcune delle questioni trattate -, gli ultimi incontri verteranno da un lato sulla matematica e dall’altro sull’ambiente, con un focus sull’acqua. Il primo degli ultimi tre eventi è in calendario per venerdì 24 marzo, alle 10, nel plesso scolastico di Colfiorito dell’Istituto comprensivo “Nicolò Alunno”. Protagonista l’allenatore della squadra nazionale di Giochi matematici, Giorgio Dendi, che incontrerà gli studenti per parlare de “La magia della matematica”. Evento che verrà replicato, poi, nella mattinata di sabato 25 marzo, alle 9 e alle 10.30, coinvolgendo in questo caso gli alunni del plesso scolastico di Belfiore appartenente sempre all’Istituto comprensivo “Nicolò Alunno”. Entrambi gli incontri saranno introdotti dalla dirigente scolastica Alessia Marini. A chiudere il ciclo di anteprime sarà, infine, domenica 26 marzo, alle 17.30, al Centro Scalabrini di Capodacqua di Foligno, Tommaso Moramarco, direttore dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Cnr, che interverrà su “L’acqua, bene universale da custodire oggi per il futuro”, moderato da Alessandro Alessandri. L’evento di domenica, oltre, a concludere le anteprime di Festa di Scienza e Filosofia, chiuderà anche il cartellone di eventi messo a punto dall’Assemblea della montagna “In Alto” per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua. Il programma delle anticipazioni è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Foligno, della Curia vescovile di Foligno, della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, dell’Associazione “Valle del Menotre – Sviluppo e Promozione”, dell’Associazione della montagna, della Pro loco di Verchiano, dell’Istituto comprensivo Foligno 5, “Nicolò Alunno” di Belfiore, dell’Associazione sportiva Capodacqua e il contributo di Molino Luigi Tega, Fondazione Massimo Bartoli e Guesia Village Hotel.