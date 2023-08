Dopo la “Carmen”, folignati in trasferta allo Sferisterio anche per “Lucia di Lammermoor”

La 59esima stagione del Macerata Opera Festival 2023, che come sempre richiama allo Sferisterio migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero, quest’anno sta interessando anche numerosi folignati, amanti della musica lirica.

Infatti, dopo la “Carmen" di Bizet, che lo scorso 20 luglio ha registrato il tutto esaurito (quasi 4mila spettatori), è stata volta de “La Traviata” di Giuseppe Verdi, in scena il 22 e 30 luglio e replicata sabato 5 e domenica 13 agosto. E proprio per la serata di sabato 5 agosto, sono stati presenti allo Sferisterio un centinaio di folignati, arrivati a Macerata con un pullman e con auto private.

Analogo interesse stanno dimostrando i melomani di Foligno per la Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, in prima rappresentazione allo Sferisterio questa sera (lunedì 14 agosto) alle 21. Sono già numerose le prenotazioni dei nostri concittadini a Macerata per l’opera lirica in scena alla vigilia di Ferragosto. Com’è noto, la “Lucia di Lammermoor” è considerata uno dei capolavori di Donizetti; si tratta di un’opera seria, in cui l’amore, contrastato e tradito, si trasformerà, come accade spesso nella vita reale, in una grande tragedia. Ad interpretare questa particolare edizione maceratese della “Lucia” ci sarà un cast di fama internazionale: Ruty Iniesta (Miss Lucia), Davide Luciano (Lord Enrico), Dmitry Korchak (Sir Edgardo) e Paolo Antognetti (Lord Artur). Suonerà l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dal maestro Francesco Ivan Ciampa; in scena anche il coro lirico marchigiano “Bellini”.

Per i folignati in vacanza lontano dall’Umbria e dalle Marche, nessuna preoccupazione, poiché l’eterna “Lucia” di Donizetti sarà replicata allo Sferisterio giovedì 17 e sabato 19 agosto. Magia della musica e del teatro che accorciano i tempi verso Macerata, già ridotti dalla nuova statale 77 “Val di Chienti”.