Festa di scienza e filosofia ai nastri di partenza: giovedì il taglio del nastro

Parte da Norcia l’esplorazione della realtà annunciata da Festa di scienza e filosofia per questo 2019. E parte alla vigilia dell’inaugurazione della nona edizione, in programma a Foligno da giovedì 11 a domenica 14 aprile. Nella città di San Benedetto si terrà, infatti, un’anteprima, prevista per domani mercoledì 10 aprile e che vedrà relatore d’eccezione il giornalista scientifico Piero Bianucci. L’evento, organizzato in sinergia con l’Istituto omnicomprensivo “De Gasperi - Battaglia” e in agenda per le 10.30 al Salicone Best Western di Norcia Granaro del Monte, verterà sul Sistema internazionale delle unità di misura a poche settimane ormai dall’introduzione di alcune sostanziali novità, che dal 20 maggio prossimo vedranno le unità di misura, così come le abbiamo sempre conosciute, ancorate a costanti universali della Natura. Nel pomeriggio, invece, ci si sposterà a Foligno, dove si terrà l’incontro dedicato a Paolo Maffei a dieci anni dalla sua scomparsa. Promosso in collaborazione con il Lions Club di Foligno, l’appuntamento è per le 16.30 nella sala video dell’Auditorium San Domenico.

Ad aprire la giornata di giovedì sarà, invece, alle 11 l’ottavo convegno nazionale di medicina narrativa, dal titolo “Racconti di cura, racconti di malattia” in sinergia con l’Usl Umbria 2 e l’Osservatorio di medicina narrativa Italia a cui farà da sfondo palazzo Trinci. Poi, nel pomeriggio, l’inaugurazione ufficiale di Festa di scienza e Filosofia, con il taglio del nastro alle 16 all’Auditorium San Domenico, alla presenza - tra gli altri - della presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e del sindaco Nando Mismetti. Conclusa la parte istituzionale si entrerà nel vivo della nona edizione con Umberto Galimberti e la conferenza “Come si è trasformato il mondo nell’età tecnica?” alle 17. Poi, a seguire, alle 18, sarà la volta della filosofa Nicla Vassallo con un incontro dal titolo “Non annegare: conoscenza, ignoranza e scetticismo”, introdotto dalla giornalista di Radio Rai, Anna Longo. A chiudere, alle 21, sempre all'Auditorium San Domenico, il matematico Piergiorgio Odifreddi con una conferenza dedicata a Kurt Godel, il Dio della logica, lo stesso che la rivista “Time” ha definito “il matematico del secolo”.

Un’edizione, quella ai nastri di partenza, che si avvarrà anche quest’anno di partner scientifici di prim’ordine, come il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di astrofisica, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto italiano di tecnologia, il Gran Sasso science institute e l’Istituto nazionale di ricerca metrologica. E ancora l’Università degli studi di Perugia, l’Università per Stranieri di Perugia e l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria.