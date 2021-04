Festa di scienza e filosofia, il programma della seconda giornata

Diciotto conferenze e 37 relatori. Sono i numeri che scandiranno la seconda giornata - in programma venerdì 23 aprile - della decima edizione di “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza” al via giovedì 22 aprile e che si concluderà domenica 25 aprile.

Quattro gli incontri in programma la mattina e, come sempre, dedicati alle scuole. Tra i temi trattati i nuovi linguaggi, come quello degli emoji, con l’intervento di Francesca Chiusaroli, docente di glottologia e linguistica all’Università degli Studi di Macerata, ma anche l’astronomia con Stefano Sandrelli, coordinatore del Centro italiano dell’Office Astronomy for Education dell’International Astronomical Union dell’Inaf. E ancora la fisica con Alberto Diaspro, docente di fisica applicata all’Università degli Studi di Genova e direttore della sezione Nanoscopy dell’Istituto Italiano di Tecnologia, e il rapporto tra Dante Alighieri e l’ambiente in un evento che vedrà protagonisti gli studenti del polo liceale “Mazzatinti” di Gubbio insieme alla professoressa Valeria Becchetti ed al linguista Massimo Arcangeli.

A partire dal pomeriggio, invece, prenderanno il via le 14 conferenze per il pubblico suddivise in tre diverse fasce orarie, a partire dalle 15.30, tra cui sei tavole rotonde. Tra gli appuntamenti in agenda, quello dedicato all’intelligenza artificiale come mezzo per progettare le città del futuro che vedrà intervenire Bruno Lepri, Head of Mobile and Social Computing Lab “Fondazione Bruno Kassler”, e il folignate Giacomo Mariotti, Senior Product Manager Tractable.

Nella seconda giornata della Festa riflettori accesi anche sui beni culturali nell’area vasta dell’Appennino e il robot-pianta realizzato dal gruppo di ricerca coordinato da Barbara Mazzolai del Centro di Micro BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia, che sarà tra i relatori. E ancora una tavola rotonda su innovazione e sostenibilità che andrà a chiudere il ciclo di webinar avviati nelle scorse settimane da Management Innovation, Earth Day Italia e il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno.

Sempre domani si parlerà, poi, di scienza al femminile con rappresentanti dell’Inaf, del Cnr, dell’Università degli Studi di Milano e dell’Accademia dei Lincei. Tra i relatori della seconda giornata anche il direttore generale del Censis, Massimiliano Valerii, il presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, e il fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Silvio Garattini.

In chiusura, alle 21, sarà ospite di “Festa di Scienza e Filosofia” il prorettore alla Ricerca e alla Terza Missione dell’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano, Gianvito Martino, che terrà una conferenza dal titolo “Dal simbionte al cyborg: il futuro delle neurotecnologie”.

Senza dimenticare l’appuntamento con Dante nel 700esimo anniversario dalla morte. Quello, cioè, con la professoressa Chiusaroli su “La ‘commedia divina’ e altre traduzioni letterarie in emojitaliano”. A questo proposito, lo ricordiamo, “Festa di Scienza e Filosofia” si inserisce, quest’anno, nel progetto condiviso “Piazza Dante. #Festivalinrete”, che unisce quarantadue Festival di approfondimento culturale italiani e sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact.

La decima edizione della Festa si terrà interamente online e le conferenze potranno essere seguite attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube della manifestazione e la Web Tv - novità assoluta di questa edizione - accessibile dal sito istituzionale della Festa.

Il programma completo è disponibile all’indirizzo web www.festascienzafilosofia.it