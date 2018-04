Festa di scienza e filosofia, trionfo di una città: “C’è chi ha chiesto le ferie per aiutarci”

C’è chi si è preso una pausa dallo studio e chi ha addirittura chiesto qualche giorno di ferie non solo per assistere alle conferenze di Festa di scienza e filosofia, ma anche per aiutare nell’organizzazione e gestione della manifestazione. Segno, questo, che ancora una volta l’iniziativa promossa dal Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno è riuscita a fare centro, portando a casa un altro grande successo. All’indomani della chiusura dell’ottava edizione, le prime stime parlano di circa 12mila presenze agli incontri con filosofi e scienziati. A mancare sono però ancora i dati sulle presenze delle scuole e sugli ingressi ad Experimenta, oltre alla partecipazione alle tante attività collaterali realizzate in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Per avere le cifre esatte occorrerà attendere ancora, ma il successo di Festa di scienza e filosofia è sotto gli occhi di tutti, anche del comparto economico, che - grazie anche alla manifestazione ideata da Pierluigi Mingarelli e Giuseppe Metelli - ha visto per quattro giorni alberghi sold out e tanta gente in giro, tra relatori e visitatori. “Un successo - ha detto il direttore del Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli - che è stato frutto dello sforzo corale di un’intera città”. Compresi i tanti giovani che, sia come volontari sia nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, sono stati parte attiva della manifestazione. “Veri e propri protagonisti”, così li ha definiti Mingarelli presentandoli al pubblico dell’Auditorium San Domenico durante la cerimonia di chiusura che si è tenuta domenica sera, dopo l’ultima conferenza in programma, quella che ha visto relatore il genetista Edoardo Boncinelli. E il ricordo è andato al giovanissimo Andrea Bolletti, 19 anni, venuto a mancare prematuramente ma che durante la sua breve vita aveva contribuito, insieme ai suoi coetanei, alla buona riuscita di Festa di scienza e filosofia. “Tutto ha funzionato bene - ha quindi detto Pierluigi Mingarelli, tornando alla manifestazione - e il livello qualitativo è stato superiore rispetto al passato. Dopo otto anni - ha proseguito - è facile capire quando una cosa va bene e quando no. E quest'anno la Festa si è contraddistinta ancora una volta per l’innovazione”. Il riferimento è stato in primis alla mostra didattica interattiva “La chimica. Storia, scienza, società” - realizzata con il sostegno di Novamont Spa - e alla tavola periodica multimediale che ora andrà ad arricchire l’offerta di strumentazioni di cui il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno dispone. Ma anche alla crescente qualità dei relatori, un centinaio quelli arrivati da tutta Italia e dall’estero per raccontare la loro esperienza di ricerca e le loro attività. Chiusa un’edizione ora, però, si pensa al prossimo anno. “A breve - ha concluso Pierluigi Mingarelli - presenteremo le date della nona edizione”.