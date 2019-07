Il Festival del cinema di Spello accende i riflettori sugli sceneggiatori under 30

Si chiama “Pitch in corto” ed è il nuovo premio istituito dal Festival del cinema di Spello in vista della nona edizione che si terrà nella Splendidissima Colonia Julia dal 28 febbraio all’8 marzo prossimo. Si tratta di un riconoscimento pensato per far emergere e valorizzare giovani talenti che decidono di intraprendere un percorso artistico e professionale nel mondo del cinema. Il riferimento è, in particolar modo, a giovani registi italiani, autori o co-autori della sceneggiatura under 30, che non abbiano cioè compiuto il 30esimo anno di età.

Il premio “Pitch in Corto” verrà attribuito, da una giuria composta da cinque case di produzione, alla migliore sceneggiatura per cortometraggio tra le dieci risultate finaliste. Per questa prima edizione, inoltre, il tema sarà libero e le domande di partecipazione andranno presentate entro il 30 novembre prossimo.

Accanto alla novità dell’edizione 2020, confermati poi i bandi per le scuole secondarie di secondo grado e degli istituti post diploma. Ossia, quello sui costumi e la scenografia, che sarà dedicato alla figura di “Dante Alighieri”, e quello per la regia che sarà a tema libero. Previsti poi i concorsi per i documentari, per i backstage di fiction e film e per la fotografia cinematografica. (www.festivalcinemaspello.com alla sezione “Adesione a bandi e concorsi”).

Infine, torna per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con lo Spello International Short Film Festival, che nelle prime due edizioni ha riscosso un grande successo tra giovani cineasti italiani e stranieri, rappresentando di fatto una vetrina per far conoscere i propri cortometraggi al grande pubblico. (www.spelloshortfilmfest.info).

E se da un lato si sta lavorando sul fronte bandi e concorsi, dall’altro l’associazione culturale di promozione sociale “Aurora”, guidata da Donatella Cocchini, e promotrice del Festival spellano che si avvale della direzione artistica del regista Fabrizio Cattani, sta mettendo a punto tutta una serie di iniziative che accompagneranno il pubblico verso l’edizione 2020.

Una prima iniziativa si è tenuta lo scorso mese di maggio al Museo Nazionale del Cinema di Torino, con l’evento dedicato ai giovani ed alla musica curato dal maestro Federico Savina in sinergia con il maestro Fulvio Chiara in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia del Piemonte e con il Centro di Formazione Musicale di Torino. Un’anteprima dell’edizione 2020, alla quale - come detto - seguiranno anche altri appuntamenti nei prossimi mesi.